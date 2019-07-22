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المنتخب البارالمبي يصل من كازاخستان عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبي، قادمة من كازاخستان عقب تحقيق المركز الثالث في بطولة العالم.

ووصل أفراد بعثة المنتخب القومي، على رحلة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي بالإمارات، وكان في استقبالهم ممثلو اتحاد اللعبة ووزارة .

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلًا من محمد صبحي ومتولي مطحنة وشريف عثمان وهاني محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبري على مستوى الرجال.

وبعثة السيدات تضم فاطمة عمر ونادية فكري وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأماني الدسوقي وجيهان غريب وأمل حنفي وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس.​

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