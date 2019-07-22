جمال عبد الحميد: لاعبو الزمالك خذلونا .. تحديت الجميع بأن الأبيض سيفوز بالدوري

تحدث جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق على اقتراب حسم النادي الأهلي لبطولة الدوري بعد أن كان قد أكد في وقت سابق أن الدوري للزمالك.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد "كان عندنا دكة حلوة، أي لاعب كان يقدر يغير المباراة، لكن عندك لعيبة اتلعب في دماغها بجانب وجود خذلان من بعض اللاعبين".

وتابع "الزمالك الي واخد على المكسب كنت واثق ألف في المية إن مهما الأهلي عمل مش هيعرف يقلل الفارق مع الزمالك لكن ده قلل الفارق وفرق كمان عن الزمالك وبقى المنافس الأول".

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وأستكمل جمال عبد الحميد "يا إما احنا مش بنعرف نقيم اللاعبين يا إما اللعيبة مش حاسة بقيمة نادي الزمالك وان

البطولة دي مهمة للجماهير".مضيفًا "اتلعب في دماغ لعيبة كتير زي كهربا، واضح ان جروس كان عنده حق انه بيلعب بمجموعة لعيبة واحدة".وأختتم جمال عبد الحميد "متضايق بشكل شخصي لإني كان عندي ثقة عمياء في اللاعبين واتحديت الجميع بفوز الزمالك بالدوري".

وتعثر الزمالك أمام الجونة بالتعادل بهدفين لكل منهما، ضمن المؤجلات الجولة الـ٣٣ من الدوري الممتاز، ورفع الزمالك رصيده إلى ٦٩ نقطة في المركز الثالث، ويحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد ٣٨ نقطة.