أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون، أن ناديه سيستعد لمواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري، بكل قوة وتركيز.
وأضاف محمد عادل تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على القناة الأولى: " لن نفوت المباراة كما يدعي البعض أو نلعب بشكل متهاون، نحن لديناتاريخ كبير في إهدار بطولات على الأهلي من قبل وأبرزها الفوز بكأس مصر على حساب المارد الأحمر".
وحول انتقال طاهر محمد للأهلي، قال:" مفاوضات انتقاله للنادي الأهلي تعطلت واللاعب مستمر معنا لحين إشعار آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر المشرف العام على المقاولون: لن "نفوت" مباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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