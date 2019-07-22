شاهد.. أحمد ياسر ريان لـ"عماد متعب": "كدا خلصت ياعمدة؟"

حرص أحمد ياسر ريان لاعب فريق نادي الجونة المعار من صفوف النادي الأهلي على توجية رسالة لعماد متعب لاعب المنتخب والقلعة الحمراء السابق عقب تعادل فريقة مع الزمالك مساء أمس الأحد بهدفين لكلا منهما في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. ونشر ريان عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً :"خلصت.. تمام يا عمدة؟". وكان احرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة امام الزمالك فور نزولة بديلاً لمحمد ناجي جدو. بديلاً لمحمد ناجي جدو. وبعد تعادل الزمالك أمام الجونة، يحتاج النادي الأهلي للفوز بمباراة المقاولون العرب القادمة في الدوري، لحسم البطولة الدوري لصالحة ليرفع رصيدة إلى النقطة ال77، قبل مواجهة الزمالك في المباراة النهائية ،بينما يقف رصيد الزمالك عقب التعادل مع الجونة للنقطة ال69 ، ومتبقي له مباراة الإسماعيلي والأهلي .

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