رياضة | "المافيا" على رأسهم.. 5 أسباب جعلت الجونة يضع الزمالك في بئر الحرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المافيا" على رأسهم.. 5 أسباب جعلت الجونة يضع الزمالك في بئر الحرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، في تحقيق الفوز على الجونة، ومواصلة المشوار في المنافسة على لقب الدوري العام.

الجونة، حقق تعادلا مثيرا أمام القلعة البيضاء، بهدفين لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس بالجونة، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثين بالمسابقة.

تعادل الجونة، وضع أصحاب الرداء الأبيض في مأزق بعد تلاشي آمالاهم في حصد لقب الدوري، قد يتحول إلى حقيقة يوم الأربعاء في حال فوز منافسه التقليدي الأهلي، على المقاولون العرب، معلنا تتويجه رسميا بلقبه الثاني والأربعين في تاريخه.

وينتظر الزمالك، هدايا القدر بهزيمة الأهلي أمام الذئاب، حتى يتثنى له الفوز على الإسماعيلي، ومن ثم لعب المباراة الختامية أمام القلعة الحمراء لحسم لقب الدرع.

تعادل الزمالك، جعله يحافظ على مركزه الثالث برصيد 69 نقطة ويتبقى له مواجهتين، أمام الإسماعيلي والأهلي، حيث يحتل الأخير المركز الأول برصيد 74 نقطة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والقمة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم 5 أسباب أحرجت الزمالك ووضعته في بئر الحرمان من اللقب أمام الجونة من خلال التقرير الآتي:-

1- "مافيا الجونة"

شكل الفريق الساحلي، فريقا وكأنه "مافيا" نسبة لمنظمة ظهرت في مدينة صقلية الإيطالية الشهيرة في منتصف القرن التاسع عشر، حيث جاء أغلب لاعبي الجونة من أصحاب الإنتماء للرداء الأحمر سواء من على دكة البدلاء والتي تواجد بها رضا شحاته نجم الأهلي السابق والمدير الفني للفريق، وحسام غالي مدير" الكرة وأحد نجوم خط الوسط السابقين بالقلعة الحمراء.

ولم يكون هذا الثنائي فقط من أدار الأمور كما خطط لها لإسقاط الزمالك، ولكن تواجد على أرضية الملعب عناصر أهلاوية قامت بدغدغة الدفاعات الزملكاوية والتي شملت كلا من "إسلام رشدي، ومحمد ناجي جدو، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، ومحمود الجزار" وجميعهم يأملون في إهداء لقب الدوري لفريقهم السابق.

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2- "تغير القيادة الفنية"

يبدو أن نظرة رئيس الزمالك، لم تصيب حينما قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة السويسري كريستيان جروس، رغم الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ومن قبلها السوبر المصري السعودي، متحججا بأنه لا يملك أي أفكار فنية، واستقدام خالد جلال لقيادة المهمة حتى نهاية الدوري.

3- "معسكر ضعيف"

خاض الزمالك، معسكرا مغلقا بدولة قبرص، خاض خلالها الفريق مباريات من المستوى الضعيف، لم تكن على المستوى المطلوب، وهذا ما ظهر خلال أول مباراة بعد العودة من التوقف المحلي.

4- "العروض الخارجية"

تهافت العروض الخارجية على لاعبي الفريق، وضعت الجميع خارج نطاق الخدمة، بالإضافة إلى أزمة محمود كهربا لاعب الفريق، والذي قرر الرحيل بقرار من ذاته ولم يحضر التدريبات منذ أخر مباراة، وتوجه لفسخ تعاقده وهو ما جعل الفريق يخسر أهم أوراقه الرابحة، منذ بداية المسابقة.

5- "عقدة تاريخية"

علقت في الأذهان جملة خبراء الكرة المصرية على مر العصور بمقولة "إذا تصدر الأهلي لا يهبط"، يبدو أن هذه الجملة أصبحت عقدة تاريخية للزمالك، بعدما بات جميع اللاعب يفكرون كيف يعود المارد الأحمر من المراكز المتأخرة والصعود للقمة بل والحفاظ عليها، الأمر الذي يضع لاعبوه أمام شلل كروي واضح في المباريات وعدم المقاتلة حتى اللحظات الأخيرة.

الزمالك، أصبح في دوامة والخوف من وقوع في "بئر الحرمان" وضياع حلم الدوري على جماهيره والذي طال انتظاره منذ أخر مرة توج فيها الفريق باللقب عام 2015.