رياضة | إسلام الشاطر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام الشاطر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذر إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق ، لاعبي النادى الأهلي من صعوبة المباراة القادمة أمام المقاولون العرب ، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب ، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.
وكتب " الشاطر " عبر حسابه الرسمى علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا :" لمن يقول ان الدوري أنتهى .عن تجربه لن ينتهى الا إذا فاز الأهلي علي المقاولون ، ودا ماتش صعب اوى ".
وتابع :" يجب الحظر منه ، ويجب أن يكون هناك تركيز شديد من اللاعبين ، مباراه المقاولون أصعب مباراة فى الدوري ".
ويحتل النادى الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطه ، بينما يتواجد نادى المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 48 نقطة.