رياضة | بدون الثلاثي المرعب.. ليفربول يسقط أمام إشبيلية الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون الثلاثي المرعب.. ليفربول يسقط أمام إشبيلية الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الودية التى جمعتهما بملعب فانواي بارك بأمريكا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

حقق فريق إشبيلية الإسباني الفوز على نظيره ليفربول الانجليزي الفوز بثنائية مقابل هدف في المباراة

وأحرز نوليتو لاعب نادي اشبيلية الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 37 لإشبيلية و أوريجي لليفربول في الدقيقة 44، وضاف أليخاندرو بوزو الهدف التاني لإشبيلية في الدقيقة ٩٠.

وشهدت تشكيلة ليفربول غياب ثلاثي الفريق على رأسهم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني لحصولهم على راحة بعد المشاركة مع منتخباتهم في بطولة أمم أفريقيا، بالاضافة الدولي البرازيلي فيرمينيو الذي شارك مع السامبا في بطولة كوبا أمريكا .