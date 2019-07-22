رياضة | الكشف عن راتب بيل الخرافي مع جوان الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن راتب بيل الخرافي مع جوان الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الصن" البريطانية، عن الراتب الخرافي الذي سيتقاضاه جاريث بيل مع نادي بكين جوان الصيني الذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة البريطانية عبر غلافها الصادر اليوم الإثنين أن جاريث بيل لديه عرض من الصين بِراتب 1 مليون يورو في الأسبوع.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن نادي بكين جوان يريد التعاقد مع صاحب الـ30 عام، حيث أن ريال مدريد يريدوا بيعه هذا الصيف.

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وأوضحت أن بيل تم تجميده من زيدان، الذي وصفه وكيل أعمال الويلزي بأنه "مُخزِي".

وكان بيل يتقاضى بالفعل 650 ألف في الأسبوع وانتقاله إلى الصين سيجعله أعلى لاعب أجراً في العالم.

وبات بيل خارج حسابات زيدان للموسم الجديد في ظل التعاقد مع صفقات جديدة في الصيفية مثل لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو.