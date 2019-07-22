شكرا لقرائتكم خبر عن داكوستا يظهر في الإمارات.. وكمارا يبدأ مع «النمور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

من المنتظر أن يلتحق المدافع المغربي مروان داكوستا بمعسكر الفريق الاتحادي في الإمارات الأسبوع القادم، بعد تمتعه بإجازة بإذن مسبق من قبل إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا، إذ جاء حصول اللاعب على الإجازة إثر مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت يوم الجمعة الماضي في مصر.

من جانب آخر، يتقدم المهاجم المنضم حديثا من نادي القادسية لنادي الاتحاد هارون كمارا قائمة الفريق الكروي التي ستخوض المباراة الودية الثالثة أمام ليدز يونايتد اليوم (الإثنين) في معسكر الفريق في مدينة مانشستر الإنجليزية، وسيعمد المدرب للزج بجميع اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية لمباريات الموسم الرياضي القادم.