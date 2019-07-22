كرسكو يهزم الفرسان.. وإعارة العتيبي للباطن

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) وقع مهاجم الوحدة محمد العتيبي لفريق الباطن الهابط إلى أندية الدرجة الأولى لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد موافقة ناديه، وسوف يلتحق بالباطن خلال اليومين القادمين. من جهة أخرى، خسر الفريق الوحداوي ثاني مبارياته الودية أمام فريق كرسكو السلوفيني 1/0، وقد دفع مدرب الفرسان ماريو ستينافيتش بجميع اللاعبين من خلال تشكيلتين عبر شوطي المباراة، من أجل منح فرصة اللعب لكافة العناصر، للوقوف على مستواهم الفني.

وقع مهاجم الوحدة محمد العتيبي لفريق الباطن الهابط إلى أندية الدرجة الأولى لمدة عام على سبيل الإعارة، بعد موافقة ناديه، وسوف يلتحق بالباطن خلال اليومين القادمين. من جهة أخرى، خسر الفريق الوحداوي ثاني مبارياته الودية أمام فريق كرسكو السلوفيني 1/0، وقد دفع مدرب الفرسان ماريو ستينافيتش بجميع اللاعبين من خلال تشكيلتين عبر شوطي المباراة، من أجل منح فرصة اللعب لكافة العناصر، للوقوف على مستواهم الفني.

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