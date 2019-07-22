شكرا لقرائتكم خبر عن إبعاد الشباب من «الـ 4 الكبار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

كما كان متوقعاً، أتت فكرة نقل لجنة المسابقات إلى رابطة دوري المحترفين السعودي بثمارها، وهي الفكرة التي ولدت في العام الماضي، ورأت النور هذا العام، وكانت أولى خطواتها التوازن الذي صنعته في مراسم قرعة دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم، بعد أن وضعت عدة معايير ضمنت من خلالها تلافي غالبية السلبيات التي دائماً ما ينادي الوسط الرياضي بتلافيها، إذ سيشهد الدوري توقفين؛ الأول بعد الجولة الثانية، والثاني عقب الجولة التاسعة، وسيفتتح فريق النصر (بطل النسخة الماضية من المسابقة)، مواجهات الموسم المقبل، حينما يستضيف ضمك على أرضه في الـ22 من أغسطس المقبل، فيما يحل العدالة ضيفاً على الأهلي في اليوم نفسه، على أن يواجه الهلال فريق أبها بالرياض في الـ23 من الشهر ذاته، ويلعب التعاون والاتحاد مع الحزم والرائد في بريدة وجدة، فيما تختتم مواجهات الجولة الأولى يوم السبت 24 أغسطس المقبل، حينما يستضيف الفتح والفيصلي والوحدة، كلا من الشباب والفيحاء والاتفاق تباعا.

وتشهد الجولة الرابعة أولى مواجهات الـ«كلاسيكو» في الموسم المقبل، التي تجمع الاتحاد بالهلال في محافظة جدة، فيما يستضيف الأهلي نظيره النصر في الجولة الخامسة، على أن يواجه الهلال على أرضه نظيره الأهلي في الجولة الـ11، ويلتقي النصر الاتحاد في الجولة الـ14.

وتحتضن العاصمة الرياض الديربي الأول في الموسم الرياضي، حينما يحل النصر ضيفاً على الهلال في الجولة الثامنة، فيما يلعب قطبا جدة وجها لوجه في الجولة التاسعة.

ويعتبر صعود ضمك وأبها لدوري المحترفين، إضافة جديدة لديربيات الدوري، إذ ستكون مواجهتهما الأولى في تاريخ المسابقة، وستقام أولى مواجهاتهما على أرضهما في الدوري أمام الاتحاد والرائد في الجولة الثالثة أي بعد 23 يوما من انطلاق الدوري، وستقل طائرة «البيرق» النصر بطل الدوري في أول رحلة له إلى الأحساء.

ووضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الأندية الـ16 المشاركة هذا الموسم في 4 مستويات، جاء تصنيفها وفقاً لترتيب الفرق في الموسم المنصرم، إذ حل في المستوى الأول النصر والهلال والأهلي والتعاون، فيما جاء في المستوى الثاني الشباب والفيصلي والرائد والوحدة، وجاء في المستوى الثالث الاتفاق والفتح والفيحاء والاتحاد، فيما جاء في المستوى الأخير الحزم وضمك وأبها والعدالة.

ووضعت الرابطة 9 معايير قبل إجراء القرعة، أولها مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية، وهو الذي تسبب الموسم الماضي في تأجيل عدة جولات، ونقل بعض المباريات بسبب عدم جاهزية الملاعب أثناء مواعيد تلك المباريات، فيما جاء المعيار الثاني بأن يكون تسلسل مباريات الدور الثاني بانعكاس تام للدور الأول، وهو الذي يعد إجراء يتخذ لأول مرة في جدولة الدوري السعودي.

وجاء المعياران الثالث والرابع بأن يلعب كل فريق 7 مباريات كحد أدنى كمستضيف، و8 مباريات كحد أعلى، وألا يلعب أي فريق مباراتين متتاليتين على أرضه كإجراء تصحيحي لما حدث في الموسم الماضي، حينما سمحت القرعة لبعض الفرق باللعب بشكل متتالٍ على أرضها، ما تسبب في تغيير جدولة الدوري بالكامل قبل بدء الموسم الرياضي الماضي.

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واختصت المعايير الخامس والسادس والسابع بالمستويات الـ4 إذ سيستهل الدوري بمباريات تجمع المستوى الأول مع الرابع، والمستوى الثاني مع الثالث، ولا يمكن السماح لأي فريق باللعب ضد فريقين في مستوى واحد بشكل متتالٍ، الأمر الذي سيضمن توازن المباريات طوال جولات الدوري.

وأخذت الرابطة حيطتها من جانب مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين، لكونها ذات توقيت محدد كمعيار ثامن، فيما جاء المعيار التاسع والأخير بألا تقام مباراتان من مباريات الديربي أو الكلاسيكو في جولة واحدة، اختصت بلقاءات (النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي)، مستبعدة الشباب من تصنيف الكلاسيكو.

وحملت ردود الفعل الأولية من الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرضا على مراسم ومعايير إجراء قرعة الدوري الذي سينطلق الخميس 21/‏12/‏1440هـ، إذ عبرت الجماهير عن رضاها التام تجاه المعايير التي وضعت والتي تسبب في تلافي سلبيات المواسم الماضية تجاه الجدولة.

من جهته، أبان رئيس لجنة المسابقات أحمد بن راشد الراشد، أن اللجنة اعتمدت 9 معايير في جدولة الدوري، مشيرا إلى أن اللجنة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين سخرت كل الإمكانات والتقنيات ليظهر الدوري السعودي للمحترفين بالصورة اللائقة التي توازي حجمه وقوته ومكانته، ويواكب تطلعات القيادة الرياضية والشارع الرياضي بشكل عام، متمنياً أن تنعكس كل هذه التنظيمات بشكل إيجابي في زيادة قوة المنافسة داخل المستطيل الأخضر بين الأندية المشاركة.

«ديربي» الرياض وجدة في 25 أكتوبر وأول سبتمبر

10 ملاعب

تحتضن 240 مباراة

فرحة النصراويين عقب تحقيق كأس الدوري الموسم الماضي.