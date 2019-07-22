شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر قوى الإعاقة» يحصد 12 ميدالية في ملتقى بولندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة (السبت) 6 ميداليات «3 ذهبيات، فضيتين، برونزية واحدة»، في ثاني أيام ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى. وانتزع جمعان الزهراني «ذهبية» سباق 200م، و«كراسي متحركة» تصنيف T54 بزمن 12: 27 ثانية، كما حقق «ذهبية» سباق 800م «كراسي متحركة» تصنيف T54 بزمن 35: 55: 1 دقيقة، وحقق فهد الجنيدل «ذهبية» سباق 200م كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 28 ثانية.

ونال عبدالرحمن القرشي «فضية» سباق 200م كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 09: 28 ثانية، «رقم شخصي جديد»، كما حقق علي النخلي «فضية» سباق 200م تصنيف T37 بزمن 54: 24 ثانية وهو «رقم شخصي جديد ونال نور الصناع برونزية سباق 200م تصنيف T44 بزمن 14: 25 ثانية.

وبذلك أصبح رصيد الأخضر في الملتقى خلال أول يومين 12 ميدالية بعد أن حقق 6 ميداليات في اليوم الأول للملتقى؛ 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.