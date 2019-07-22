شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السلة» يعلن تقدُّم 6 لاعبين للانتقال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة تقدُّم 6 لاعبين للانتقال من أنديتهم بعد انتهاء الفترة المحددة للانتقال، بعد استيفاء شروط لائحة الانتقال، وهم كل من: فهد السالك لاعب أحد «دولي أساسي»، هاني محمد آل محمد لاعب الهلال «دولي سابق»، عبدالرحمن الدوسري لاعب الهلال «دولي سابق»، مصطفي الهوساوي لاعب النصر «دولي سابق»، عادل الدوسري لاعب النصر، حسين النمر لاعب السلام، وطالب الاتحاد الأندية التي لديها رغبة في انتقال أحد اللاعبين إشعار الاتحاد خلال الفترة 21/‏11/‏1440 -17/‏12/‏1440.

يذكر أن الاتحاد سيأخذ بقيمة السقف الأعلى للانتقال وفي حالة تساوى الأندية في العرض المقدم يحق للنادي الاحتفاظ باللاعب على أن يتم دفع قيمة المبلغ المحدد حسب اللائحة المعلنة من الاتحاد. وشدد الاتحاد على عدم الالتفات بعد التاريخ المحدد بعد ذلك للعروض المقدمة.