شكرا لقرائتكم خبر عن يحتضن مهرجان ولي العهد للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أعلن الاتحاد السعودي للهجن إطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وذلك يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440، الموافق 1 أغسطس 2019، في حديقة الملك فيصل بالطائف، فيما ستنطلق سباقات الهجن يوم الخميس 14 ذي الحجة، وتستمر إلى يوم الجمعة 15 محرم، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، وسيكون المهرجان ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شكره لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الكريمة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال الدعم المستمر للبرامج والفعاليات والبطولات الرياضية.

وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية خلال 439 شوطاً.

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من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في تصريح صحفي أن المهرجان يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة لأن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وأوضح، أنه تم الوقوف على كافة الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

فيما أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطاً، فيما ستكون أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية 48 شوطاً، بينما ستكون الأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطاً. وسيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الاسبوع القادم.

يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة غينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية.