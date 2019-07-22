شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تشتعل في النادي الملكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

اشتعلت أزمة بين مدرب فريق ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان ولاعب الفريق الويلزي جاريث بيل، بعد أن صرح المدرب الفرنسي بضرورة رحيل بيل عن الفريق الملكي، ليرد اللاعب عبر وكيله بأن تصريحه يعد عاراً.

وكان المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، قد أعلن رحيل الويلزي جاريث بيل عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وقرر «زيزو» استبعاد بيل من مواجهة بايرن ميونخ الودية التي أقيمت فجر أمس، والتي خسرها الملكي بنتيجة (3-1)، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

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وأشار زيدان، خلال مؤتمر صحفي، بأن «بيل غاب عن المشاركة لأن النادي يعمل على إتمام رحيله، وإذا كان بإمكانه المغادرة غداً سيكون أفضل»، مضيفاً، «هذا ليس شيئاً شخصياً، ولا توجد لدي مشكلة معه، لكنني أتخذ القرارات، ويأتي وقت يتعين عليك فيه إجراء تغييرات، ومن الجيد للجميع رحيل بيل، وهذا قرار المدرب، وأيضاً اللاعب يعرف الوضع».

وسارع جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل نجم ريال مدريد، ليرد على تصريحات زين الدين زيدان بشأن النجم الويلزي، فقال عبر صحيفة «ذا صن» البريطانية، «ما فعله زيدان عار. إنه لم يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد».

وأضاف: «متى يرحل بيل؟ سيتعلق الأمر بمصلحة اللاعب ولن يتم التأثر بمحاولة زيدان لدفع جاريث خارج ريال مدريد». وأضاف: «بيل على وشك الرحيل؟ أعمل الآن على هذا الأمر»، يشار إلى أن ريال مدريد، خسر أمام بايرن ميونخ (1-3) في الكأس الدولية للأبطال، فجر (الأحد)، ولم يشارك جاريث بيل في المباراة.