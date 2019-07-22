شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الأندية لـ "الخليج 365": سنعمل على تحقيق تطلعات القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) ، إبراهيم الركيان (بريدة) رمضان المتعب (حفر الباطن) عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

قدم الرياضيون في مملكتنا الغالية شكرهم وعرفانهم لحكومتنا الرشيدة بعد إعلان رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن الدعم الكبير والذي بلغ 2.5 مليار ريال لجميع أندية المملكة.

وفي البداية تحدث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وقدم باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أسمى آيات الامتنان والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الدعم الكبير للأندية الرياضية وإستراتيجية الدعم المالي.

وقال المسحل، إن هذا الدعم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تهيئة كافة السبل لدعم الشباب والرياضة وتذليل كافة العقبات، من أجل مواصلة المسيرة نحو المنجزات الرياضية عامة، ولعبة كرة القدم بشكل خاص، مبدياً اعتزازه بحرص القيادة الحكيمة على كل ما من شأنه تطوير الرياضة في المملكة، ومقدماً شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه المباشر، ومتابعته المستمرة وحرصه الدائم على دعم الاتحادات والأندية الرياضية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة.

كما ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار عبدالله الحائلي الدعم السخي الذي تجده الرياضة السعودية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - والاهتمام والمتابعة من رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأوضح الحائلي أن ما أعلنه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن دعم الأندية الرياضية بمبلغ 2.5 مليار سيفتح آفاقا جديدة للأندية والرياضيين في المملكة، وسيتم العمل في نادي الاتحاد على تطبيق كافة الأنظمة والمعايير التي تم تحديدها من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والتي من شأنها تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وشباب الوطن لازدهار وتطور الرياضة السعودية.

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فيما رفع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ بالنيابة عن جميع منسوبي النادي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمهم السخي لكافة الأندية الرياضية في المملكة، كما ثمن اهتمام ودعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووقفاته الدائمة مع جميع الأندية السعودية، مؤكداً أن العمل في النادي الأهلي قد بدأ فعلياً في الأجهزة الإدارية ويعمل مجلس الإدارة على تحقيق هذه التطلعات والأهداف.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الرائد والمتحدث باسم النادي صالح المرشود، إن هذا الدعم الكبير لم يكن بالأمر المستغرب، إذ عودتنا القيادة الرشيدة على دعم كافة المناشط الرياضية والشبابية، مشيراً إلى أن هذا الدعم المقدم يتواكب مع خطة ورؤية المملكة 2030، موضحاً أن ولي العهد يستشعر أهمية دعم القطاع الرياضي من أجل مواصلة مرحلة التطوير وبالتالي مواكبة باقي قطاعات الدولة. وقال المرشود إن هذا الدعم غير المسبوق سيساهم بخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص تحديداً من أجل الاستثمار في المجال الرياضي، والذي سينعكس بصورة إيجابية على كافة منافساتنا الرياضية.

وأضاف أن إعلان هيئة الرياضة للدعم خطوة رائعة، ويساعد على تطبيق أعلى درجات الجودة وفي الأداء والهيكلة الإدارية والمالية والتشغيلية وتنظيم اللوائح الداخلية، خصوصاً أن الدعم الأكبر سيكون حافزاً لتقديم حوكمة فعالة من الجميع.

وقدم المرشود في هذه المناسبة شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على جهوده الكبيرة للارتقاء برياضة الوطن، متمنياً أن تتواصل الإنجازات والنجاحات في المجال الرياضي.

من جهته، أكد رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي أن الدعم الذي أعلنت عنه هيئة الرياضة هو امتداد للاهتمام والدعم الذي يجده قطاع الرياضة من حكومتنا الرشيدة وتوفير كافة السبل للنهوض برياضة الوطن ورفع اسم مملكتنا في المحافل الدولية، كما ثمن الهويدي الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لتدشين إستراتيجية الأندية بمتابعة مباشرة من ولي العهد «حفظه الله»، متمنياً أن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء ولرياضتنا مزيدًا من التفوق والنجاح.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، أن الدعم المعلن للأندية يأتي امتداداً لما يجده القطاع من دعم واهتمام كبيرين وتوفيرا لكافة السبل لمواصلة النهوض برياضة الوطن ‏ورفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لإطلاق إستراتيجية دعم الأندية وذلك بمتابعة مباشرة من ولي العهد حفظه الله، متمنياً أن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.