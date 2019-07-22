شكرا لقرائتكم خبر عن الدبل والزامل لـ "الخليج 365": دعم الأندية انعكاس لاهتمام القيادة بالشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أعرب رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل، عن بالغ شكره وامتنانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى مقام ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله، وذلك بمناسبة إصدار الهيئة العامة للرياضة إستراتيجية دعم الأندية الوطنية.

وأكد الدبل أن هذه الإستراتيجية التاريخية والدعم الكبير يعكس ما تحظى به الحركة الشبابية والرياضية في المملكة من رعاية، مشيرا إلى أن القطاع الرياضي وصل إلى مراتب عليا بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة لأبنائها الرياضيين.

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وقال الدبل، إن هذا الدعم الجديد يساهم في الارتقاء بمستوى الأندية الرياضية ومواصلة المسيرة الناجحة لها من خلال العمل على تنفيذ الخطط والبرامج المختلفة والتي تساهم في تطوير القطاع الرياضي بشكل عام، مشيدا بالعمل المقدم من الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأندية.

من جهته، رفع رئيس نادي القادسية مساعد الزامل باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة شكره الجزيل وامتنانه العظيم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وإلى ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعم اللامحدود الذي حظيت به الأندية، ومنها نادي القادسية، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة فتح آفاقاً واسعة لإدارات الأندية للعمل بنجاح من خلال إستراتيجية دعم الأندية الوطنية.

وأعرب الزامل عن تقديره البالغ لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، من خلال ما يقوم به من أجل الحركة الرياضية في المملكة، مشدداً على أن وقفة الأمير عبدالعزيز بن تركي مع جميع الأندية لها أثرها البالغ في المجتمع الرياضي بشكل عام.