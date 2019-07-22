شكرا لقرائتكم مباراة ودية اليوم لحرس الحدود أمام نظيره السعودي بـ "الدفاع الجوي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مباراة ودية اليوم أمام فريق حرس الحدود السعودى فى تمام الساعة الخامسة مساءا بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى .

ويسعى طارق العشرى إعطاء الفرصة للصفقات الجديدة الجديدة للوقوف على مستواها والحالة البدنية لدى اللاعبين خلال الفترة الحالية ورفع الحمل التدريبى لهم .

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وكان طارق العشرى استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق، ليكونوا بجوارالصفقات الجديدة الذي ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية، وهم محمد "شطة" لاعب فريق المصرى ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.