هدية الجونة.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التتويج بالدوري

كتب- محمد مصطفى:

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام مضيفه الجونة، بهدفين لكل منهما، في المباراة المؤجلة بينهما ضمن الجولة الـ33 للدوري.

ورفع الزمالك رصيده لـ69 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف الأهلي المتصدر بـ74 نقطة.

Advertisements

ويتبقى للزمالك مباراتان أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء 17 يوليو الجاري، قبل مواجهة الأهلي في ختام الدوري يوم الأحد 28 يوليو.

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة أمام المقاولون العرب يوم 17 يوليو في نفس توقيت مواجهة الزمالك أمام الدراويش.

ويكفي الفريق الأحمر الفوز بالمباراة للتتويج ببطولة الدوري رقم 41 في...