فرج عامر: «الأهلي وبيراميدز يرغبان في ضم حسام حسن.. وأفضل انتقاله للقلعة الحمراء»

رضا علي قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي "سموحة" : "الأهلي وبيراميدز يرغبان في ضم حسام حسن، لو الأهلي وبيراميدز عاوزينه يبقى يروح الأهلي أحسن لأنه عمره ما أتأخر عننا في حاجة"، مضيفًا "الأهلي مش هيتأخر علينا بأي لاعب خلال انتقالات الصيف، نتمنى ضم هشام محمد وإسلام محارب". Advertisements وتابع " عامر " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد : معندناش بديل لحسام حسن، لاعب هداف ويصنع الفارق وقادر على تسجيل أي هدف في أي ثانية .

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