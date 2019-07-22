شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لن نفوت مباراة الأهلى.. وصفقة طاهر تعطلت والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون، أن ناديه سيخوض مباراة الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل بمنتهى القوة ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري.

وقال عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " لن نفوت المباراة أو نلعب بتهاون ولدينا تاريخ كبير في إهدار بطولات على الأهلي وأبرزها الفوز بكأس مصر على حساب الفريق الأحمر".

وعن انتقال طاهر محمد طاهر لصفوف الأهلي، قال المشرف علي فريق المقاولون: " صفقة طاهر مع النادي الأهلي تعطلت واللاعب مستمر معنا لحين إشعار آخر".

وكان مرتضى منصور رئس الزمالك قال فى تصريحات تليفزيونية: "المقاولون هيفوت المباراة القادمة للأهلى،

وعماد النحاس المدير الفنى للفريق هيكون عاوز يقتل الدورى للأهلى وهيفوت اللقاء، ولن أتحدث عن لاعبين الزمالك أو الجهاز الفنى فى الوقت الحالى مازال أمامهم مباراتين وهذا الموسم حصلت على بطولة قارية لم يحصل عليها الأهلى أو منتخب مصر".

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أضاف رئيس القلعة البيضاء: "هنشوف مهزلة فى مباراة الأهلى والمقاولون خاصة على مستوى التحكيم وأنا لو نزلت انتخابات لن يكسبنى أحد لما فعلته فى الزمالك".

وكان الزمالك تعادل 2/2 مع الجونة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.