بلدية المحلة يتعاقد مع " مدافع " أف سى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو بلدية المحلة مع إبراهيم فاضل مدافع أف سى مصر الصاعد حديثا للدورى الممتاز لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى إطار خطة مجلس الإدارة المحلاوى نحو المنافسة على العودة لدورى الأضواء من جديد . وقد رحب كرم جابر المدير الفنى لبلدية المحلة بالتعاقد مع اللاعب خاصة وأنه يمتلك خبرة جيدة فى القسم الثانى وسيكون دعامة قوية للفريق فى الموسم المقبل . وقد قامت إدارة بلدية المحلة بالإستغناء عن عدد كبير من اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضى ، حتى يستطيعوا التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة .

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