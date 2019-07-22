شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب بعد تعادل الزمالك: «بقالي 50 سنة بخسر الدوري ..أنا مركب دعامة يا جماعة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استغرابه من تقلص حظوظ الزمالك في نيل لقب الدوري، بعد التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما الأحد، قائلًا: «بقالي 50 سنة بخسر الدوري لأسباب غير مفهومة أنعى لكم اليوم ضياع الدوري من نادي الزمالك بعد تعادله مع الجونة».

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وأردف «أديب» حديثه، في برنامجه «الحكاية» المذاع بفضائية «MBC مصر»: «دايمًا بتكون متقدم بالنقاط وبالمدرب وبالفن والهندسة واللاعيبة، وفجاة يحدث شيء غير مفهوم».

ونوه «أديب» إلى أنه من الطبيعي أن يفوز الفريق ببطولة الدوري لعامين أو أكثر، ثم يمر بموسم سيئ، أو حسب ما قال: «الفرقة بتبقى أوف سيسزون»، إلا أن الحالة تختلف مع الزمالك: «إنما إنت أوف على طول، أكيد في شيء ما، أنا مركب دعامة يا جماعة».