شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات توضح اشتباك لاعبي الجونة والزمالك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت «المصري اليوم» بالصور المشاجرة التي نشبت عقب إحراز الزمالك هدف التعادل بين حارس مرمي الجونة وعدد من لاعبي القلعة البيضاء، وذلك في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد على ملعب الجونة، ضمن الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

وفي الدقيقة 97 سجل محمود عبدالعزيز «زيزو» التعادل للفريق الأبيض، فيما دخل لاعبو الجونة والزمالك في أكثر من مشادة، وصلت للاشتباك بالأيدي فى لقاء شهد طرد يوسف أوباما لاعب الزمالك، ومحمود الجزار مدافع الجونة.

اشتباكات لاعبي الجونة والزمالك

اشتباكات لاعبي الجونة والزمالك

اشتباكات لاعبي الجونة والزمالك