شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان بعد التعادل مع الزمالك: «خلصت يا عمدة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نشر اللاعب أحمد ياسر ريان، مهاجم نادي الجونة، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، وجّه خلالها رسالة إلى لاعب الأهلي المعتزل عماد متعب. وقال «ريان» لـ«متعب»: «خلصت.. تمام يا عمدة؟»، فيما يبدو إشارة منه إلى نتيجة مباراة الجونة أمام الزمالك. وساهم «ريان»، مهاجم الجونة المعار من النادي الأهلي، في تعادل فريقه مع الزمالك بنتيجة 2 - 2، بعد أن استطاع إحراز الهدف الأول، فيما أصبحت القلعة البيضاء في أزمة، بعد ان أصبح مصير لقب الدوري المصري في أيدي الاهلي، والذي يحتاج للفوز على المقاولون العرب الأربعاء المقبل لحسم البطولة.

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