شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك بعد التعادل مع الجونة: «المقاولين هيفوت الماتش للأهلي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رئيس نادي الزمالك عن غضبه مما آلت إليه نتيجة مباراة فريقه أمام الجونة، متهمًا حكم اللقاء، محمود عاشور، بالفساد وتعمد عدم احتساب ضربتي جزاء للقلعة البيضاء.

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وأضاف رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم» المذاع مساء الأحد، عبر فضائية «المحور»، أن اتحاد الكرة سيُعين حكمًا فاسدًا في لقاء الأهلي والمقاولون العرب، مردفًا: «المقاولين هيفوت الماتش للأهلي، عماد النحاس هيفوت الماتش، وأحمد على اللي بيجيب إجوال سابوه، أنا بقولك من دلوقتي».

وفقد نادي الزمالك نقطتين هامتين في صراعه على لقب الدوري المصري، بعد تعادله مع الجونة بهدفين لمثلهما، فيما أصبح حسم البطولة في يد الأهلي، والذي سيخض لقاءه أمام المقاولون العرب في الأربعاء المقبل.