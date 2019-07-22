شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الحكم أفسد مباراة الزمالك والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الحكم أفسد مباراة الجونة وإنه لم يحتسب ركلتى جزاء لصالح فريقه، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.

تابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور:"المقاولون هيفوت المباراة القادمة للأهلى وعماد النحاس المدير الفنى للفريق هيكون عاوز يقتل الدورى للأهلى وهيفوت اللقاء، ولن أتحدث عن لاعبين الزمالك أو الجهاز الفنى فى الوقت الحالى مازال أمامهم مباراتين وهذا الموسم حصلت على بطولة قارية لم يحصل عليها الأهلى أو منتخب مصر".

Advertisements

كما شدد رئيس نادى الزمالك إنه يوجد لاعبين فى الفريق الأبيض لا تصلح أن تتواجد فى قلعة ميت عقبة وإن بعض اللاعبين سيرحلون عن الفريق بعد التقييم الذى يحدث كما قال:"أحمل النتيجة أيضاً لاتحاد الكرة لعدم الموافقة على قيد حارس مرمى بعد إصابة جنش مع المنتخب".

وقال رئيس القلعة البيضاء فى نهاية تصريحاته:"هنشوف مهزلة فى مباراة الأهلى والمقاولون خاصة على مستوى التحكيم وأنا لو نزلت انتخابات لن يكسبنى أحد لما فعلته فى الزمالك".