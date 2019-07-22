شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : عماد النحاس هيفوت مباراة المقاولون للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه يخشى تفويت مباراة المقاولون العرب للأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى المصرى.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" عماد النحاس هيفوت المباراة للأهلى".
وتعادل الزمالك أمام الجونة 2- 2 فى المباراة التى جمعت الفريقن ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى.
وتضاءلت فرص الزمالك فى المنافسة على على لقب الدورى المصرى بعد التعادل الجونة حيث أنه فى حال فوز الأهلى على المقاولون سيكون الدورى قد حسم سميا للمارد الأحمر.
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