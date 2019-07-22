شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أحمل نتيجة مباراة الجونة لاتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يحمل نتيجة مباراة فريقه أمام الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 لاتحاد الكرة. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" احمل نتيجة المباراة لاتحاد الكرة لعدم الموافقة على قيد حارس بعد إصابة جنش ". Advertisements وتعادل الزمالك أمام الجونة 2- 2 فى المباراة التى جمعت الفريقن ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى. وتضاءلت فرص الزمالك فى المنافسة على على لقب الدورى المصرى بعد التعادل الجونة حيث أنه فى حال فوز الأهلى على المقاولون سيكون الدورى قد حسم سميا للمارد الأحمر.

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