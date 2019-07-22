شكرا لقرائتكم أحمد حجازى يرتدى شارة كابتن منتخب مصر خلفا للمحمدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدى أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى، شارة كابتن منتخب مصر فى المعسكر القادم للفراعنة والمحدد له فى شهر سبتمبر المقبل وفقا للأجندة الدولية، وفقا لمبدأ الأقدمية وكذلك بعد الروح العالية التى أظهرها اللاعب فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة.

مسئولو اتحاد الكرة قررو تفعيل توصية استبعاد أي لاعب فوق الـ30 عاما من صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة علي ان يتم إلزام مدرب المنتخب الوطني الجديد بها سواء كان محليا أو أجنبيا لاسيما بعد فشل تجربة الاستعانة بالثلاثي احمد المحمدي ووليد سليمان وَعَبَد الله السعيد الذين تحطوا حاجز الـ٣٠ عاما

وكان أحمد المحمدى هو كابتن المنتخب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن صعوبة إنضمامه للفراعنة فى الفترة المقبلة تدفع اتحاد الكرة لتنصيب حجازى لاسيما وأنه معروف بالشخصية القوة والأداء بروح عالية داخل الملعب حيث رفض الخروج من الملعب فى اول مباراة فى كان 2019 أمام زيمبابوى رغم تعرضه لكسر فى الأنف.