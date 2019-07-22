«نشاط دبي الصيفي» يطور مهارات أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل فعاليات النشاط الصيفي الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم سنوياً، للأسبوع الثالث على التوالي، وهي الفعاليات التي تقام حتى 1 أغسطس/ آب المقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 200 من أصحاب الهمم من الجنسين، تم تقسيمهم على 14 فريقاً، وفتح لهم النادي أبوابه مجاناً؛ للمشاركة والاستفادة من 26 برنامجاً في مختلف التخصصات.

وتشهد فعاليات الأسبوع الثالث إقامة ورش عمل ودورات تدريبية، تشمل كلاًّ من: الكهربائي الصغير، التمثيل المسرحي، السباحة، المهندس البارع، الزراعة، الثري دي، التصوير الضوئي، تغليف الورد والهدايا، الطبخ، الرسم والتزيين.

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ومن أبرز الجهات المشاركة، قصة جمال حوامدة أحد أصحاب الهمم الذي أنشأ شركة صغيرة مع شقيقه وسام اسمها «وودن آرت»، متخصصة في أعمال الخشب والزراعة، حيث يروي وسام قصة شقيقه، ويقول: «تعرض شقيقي جمال لحادث سير قبل فترة جعله من أصحاب الهمم، وخلال جلوسه في المنزل كان يحفر الخشب الذي كنا نجمعه له من الشارع ويقوم بزراعته، وتطورت موهبته في هذا الأمر، وهو ما شجعنا في الوقت الحالي للمشاركة في فعاليات النشاط الصيفي، من أجل تشجيع أصحاب الهمم على الاستفادة من هذه المهارات».

واعتبرت زينة جمعة، الاختصاصية الاجتماعية من مركز أفق للإبداع، أن الهدف الأساسي في النشاطات التي يتم تنفيذها هو تشجيع أصحاب الهمم على التقوية والاعتماد على أنفسهم في المهارات الحياتية، من خلال تقوية العضلات، وكيفية القيام بالأكل والنظافة الشخصية، وغيرها من الجوانب، كما أن تواجدهم في نادي دبي لأصحاب الهمم من شأنه أن يشجعهم على ممارسة النشاط الرياضي على المدى الطويل.

واعتبرت سامية السيد، والدة الطالب خالد المنتسب إلى نادي دبي لأصحاب الهمم، أن النشاط الصيفي أوجد وقتاً إيجابياً، وأسهم في تنمية القدرات للمشاركين عوضاً عن الفراغ في وقت الصيف، وقالت: «لاحظنا تطوراً وتنويعاً عن النسخة الماضية، فالألعاب مختلفة والرحلات إلى مواقع جديدة، وهو ما يجعل الطلاب يتطلعون للعودة في النسخة المقبلة».