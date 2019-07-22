أحمد بن صقر يكرم أبطال رأس الخيمة لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، حفلاً شرفه الشيخ أحمد بن صقر القاسمي وعبد الرازق أحمد رئيس اتحاد غرب آسيا للأولمبياد ورئيس نادي خورفكان لأصحاب الهمم ومديرو المناطق التعليمية السابقين ومحمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأولياء الأمور إلى جانب مجلس إدارة النادي والشركاء والمتعاونين مع النادي، وفي ختام الحفل قام الشيخ أحمد بن صقر القاسمي بتكريم اللاعبين والجهات الراعية والشركاء.

وجاء الحفل بمناسبة ختام الموسم ولتكريم لاعبي النادي من أصحاب الإنجازات في الأولمبياد الذي استضافته الدولة مؤخراً ولتكريم الطلاب الناجحين من أبناء النادي وكذلك لتكريم الشركاء والرعاة والمتعاونين من الجهات المختلفة مع نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم.

وأعرب عبد الرازق أحمد، عن سعادته بالمشاركة وحضور احتفالية نادي رأس الخيمة، لافتاً إلى أن لاعبي ولاعبات النادي يستحقون هذا التكريم تقديراً لما حققوه من إنجازات مبهرة وميداليات مختلفة خلال الموسم الرياضي الماضي.