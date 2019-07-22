«طيران الإمارات» تحتفي بالذكرى 50 لسباعيات الرجبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت طيران الإمارات، الراعي الرئيسي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، النقاب عن ملصق جديد على إحدى طائراتها احتفالاً بالدورة ال50 لأكبر حدث رياضي واجتماعي في المنطقة وإحدى البطولات الرئيسية ضمن سلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي.

ويجسد الملصق الجديد التزام الناقلة القوي نحو بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، ويتضمن صورتين عملاقتين على خلفية حمراء، واحدة للاعبة على أحد الجانبين والثانية للاعب على الجانب الآخر.

وفي إشارة إلى الثقافات المتعددة لأمم الرجبي، أي الدول التي تتنافس منتخباتها في البطولة، «دعت طيران الإمارات لاعبات ولاعبي فريقي الرجبي التابعين ل«فلاينغ موبيتس» و«ئي كيه فايربيردز» للاحتفال بالملصق الجديد».