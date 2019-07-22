نيوكاسل يراقب أندي كارول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير أن نادي نيوكاسل الإنجليزي الذي تولى تدريبه مؤخراً ستيف بروس يراقب عن كثب تعافي مهاجمه السابق الإنجليزي أندي كارول. وغادر كارول، الذي سرحه وست هام نهاية الموسم الماضي، نيوكاسل منذ 8 سنوات وأصبح بانتقاله لليفربول مقابل 35 مليون إسترليني أغلى لاعب إنجليزي، لكن مسيرته تخللتها العديد من الإصابات ومشكلة في الكاحل قلصت مشاركاته إلى 14 مباراة مع وست هام الموسم الماضي.

ويحتاج نيوكاسل بعد رحيل سالومون روندون وأيوز بيريز لمهاجم ذي خبرة يساعد الشاب الياس سورنسن ويوشينيوري موتو الذي سجل هدف الفوز على وست هام 1- صفر في شنغهاي.