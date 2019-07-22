الوصل يعسكر في الخارج.. وشارة «الكابتن» بين ثلاثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

تغادر صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى النمسا لتدشين المرحلة الثانية من تحضيراته، مع ترقب قرعة كأس محمد السادس للأندية العربية والتي تجرى بمدينة الدار البيضاء في المغرب يوم 27 يوليو/‏ تموز الجاري.

ويتطلع الفريق الأصفر تحت قيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب إلى تقديم موسم استثنائي يعيد وهج (الإمبراطور)، خاصة بعد المجهود الكبير الذي قام به مجلس إدارة النادي والذي تمثل في إضافة 10 لاعبين جدد على صعيد المواطنين والمحترفين الأجانب واللاعبين المقيمين، كما تم تصعيد 6 من لاعبي الفريق الرديف.

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ويترأس بعثة «الإمبراطور» حميد يوسف عضو مجلس الإدارة مدير الفريق الأول لكرة القدم، ويضم الوفد 17 فرداً من الطاقم الفني والإداري والطبي بالإضافة إلى 28 لاعباً.

وسينضم الثنائي المتواجد مع المنتخب الأول علي حسن سالمين وعلي صالح والرباعي المتواجد مع المنتخب الأولمبي، عبدالله جاسم، فارس خليل محمد علي كيدي، عبدالله مال الله إلى معسكر الفريق الأصفر، بينما سيتخلف الثنائي سلطان المنذري حارس المرمى ومحمد سرور لاعب المحور اللذان يخضعان لمرحلة الاستشفاء من الإصابة والتأهيل، ومن المنتظر عودتهما إلى صفوف الفريق في شهر أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل.

وسيبحث (الإمبراطور) فور وصوله إلى مقر معسكره الخارجي عن تعيين قائد جديد للفريق الأصفر بعد رحيل الثنائي وحيد إسماعيل والبرازيلي كايو كانيدو من الفريق، وستكون الشارة بين البرازيلي فابيو ليما (سبق له ارتداء الشارة) وخميس إسماعيل وعلي سالمين، وذلك لخبرة الثلاثي وشخصيتهم القيادية داخل الملعب.