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مروان محسن جاهز للقاء المقاولون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية مهاجم الفريق مروان محسن، للمشاركة في مباراة المقاولون العرب المقررة يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة .

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في تصريحات صحفية أمس، إن مروان محسن اشتكى من كدمة بسيطة في قصبة الساق في نهاية التدريب المسائي السبت «ولكنها لن تمنعه من حضور التدريبات الجماعية للفريق اليوم».

ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً ظهر يوم غد الثلاثاء في برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك الختامية في الدوري المصري والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب.

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