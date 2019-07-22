الحمرية الصيفي يزور مركز الاستكشاف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار منتسبو ملتقى الحمرية الصيفي مركز الشارقة للاستكشاف، ضمن فعاليات النشاط الصيفي والبرامج الهادفة التي يتخللها البرنامج الصيفي الذي يرعاه مجلس الشارقة الرياضي، وتجول منتسبو الملتقى في الأقسام الرئيسية والحيوية بالمركز، وأبرزها قسم الألعاب المائية والذي قادهم إلى الميناء التخيلي، مما مكنهم من الاطلاع على بركة القوارب في أجواء حماسية، وقسم مطار الشارقة الدولي، وقسم معرض جسم الإنسان، وقسم مدينة البناء الذي ينمي خيال المشاركين، من خلال عمل نماذج مبسطة للمباني، وقسم مدينة القيادة، وقسم عالم الرياضة، وجدار التسلق، ومتاهة الأصوات، واختتمت الزيارة بقسم استوديو التلفزيون.

ورافق منتسبي الملتقى عدد من أعضاء الهيئة الإشرافية على الملتقى، وكان في استقبالهم موظفو العلاقات العامة بالمركز، الذين رحبوا بهم، وقدموا لهم شرحاً وافياً عن مختلف أقسام المركز الاستكشافي، وما يحتويه من معالم تساعد على الإبداع وفهم الطبيعة، بأسلوب بسيط وسلس ومحبب للأطفال.