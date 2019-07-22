«جزائر».. مولودة سورية في الأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أطلق زوجان سوريان يقيمان في الأردن، اسم «جزائر» على مولودتهما تفاؤلاً بحصول المنتخب الجزائري على كأس الأمم الإفريقية.

وذكر مصدر في دائرة الأحوال المدنية، أن تسمية المولودة تزامن مع ساعات قبيل فوز المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي في النهائي.

وأشار إلى تأكيد الأب اعتزازه بمستوى المنتخب الجزائري وظهوره بما يليق عربياً، وأن إطلاق الاسم على مولودته جاء بهدف التذكير دائماً بالمناسبة، وارتباطاً بمواقف الشعب الجزائري العروبية.