شكرا لقرائتكم خبر عن «جزائر».. مولودة سورية في الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”
أطلق زوجان سوريان يقيمان في الأردن، اسم «جزائر» على مولودتهما تفاؤلاً بحصول المنتخب الجزائري على كأس الأمم الإفريقية.
وذكر مصدر في دائرة الأحوال المدنية، أن تسمية المولودة تزامن مع ساعات قبيل فوز المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي في النهائي.
وأشار إلى تأكيد الأب اعتزازه بمستوى المنتخب الجزائري وظهوره بما يليق عربياً، وأن إطلاق الاسم على مولودته جاء بهدف التذكير دائماً بالمناسبة، وارتباطاً بمواقف الشعب الجزائري العروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر «جزائر».. مولودة سورية في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.