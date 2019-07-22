شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي للطفل يحتفل ب «المحاربون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل البرلمان العربي للطفل، بحضور أعضائه من أطفال الوطن العربي المتواجدين حالياً في مدينة الشارقة؛ للمشاركة في انعقاد جلستهم الثانية، بفوز منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية. وأقيم الاحتفال بمقر إقامة الوفود العربية، بحضور أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، حيث قام الجميع برفع الأعلام الجزائرية، وتهنئة الوفد الجزائري المشارك. وشارك الباروت والحضور بتقطيع الكعكة التي أقيمت احتفالاً بهذه المناسبة.

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