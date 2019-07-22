دعم تاريخي للأندية السعودية ب2.5 مليار ريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن أكبر دعم حكومي للأندية الرياضية السعودية بواقع 2.5 مليار ريال خلال الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وفصل الفيصل آلية الدعم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في جدة بحضور رؤساء الأندية بجميع درجاتها البالغة 163 نادياً، وفازت الأندية المحترفة في كرة القدم بالنصيب الأكبر بواقع 1.64 مليار ريال، نصفها على هيئة دعم مباشر بواقع 50 مليون ريال لكل ناد، بينما 53 مليون ريال ستكون مشروطة بتنفيذ خمسة معايير هي تطوير نظام الحوكمة الإدارية والمالية «20 مليون ريال»، وتطوير المنشأة «10 ملايين ريال»، وتنظيم الفعاليات المصاحبة «5 ملايين ريال»، وزيادة القاعدة الجماهيرية «3 ملايين ريال»، ومليون ريال عن كل مباراة على أرض الفريق تسجل حضوراً جماهيرياً يتعدى 50% من سعة الملاعب التي تتسع ل25 ألف متفرج فأكثر.

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وتم تخصيص 171 مليون ريال لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، و480 مليون ريال لصالح الألعاب المختلفة في الأندية.

وأوضح الفيصل، أن الدعم الحكومي سيستمر، وقال: «وجدت كل الدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي فاجأني بقوله إن الدعم سيستمر وسيتواصل وفقاً لحوكمة تنظم العمل الإداري والمالي في الأندية». وتابع: بدأ وقت العمل، الدعم موجود وفق استراتيجية مدروسة، وستعقد ورش عمل لتحقيق تنفيذ المشروع الكبير، متمنياً للجميع التوفيق.

يذكر أن الأندية السعودية، سجلت في الموسم الماضي دعماً حكومياً بلغ مليار ريال أسهم في تصفير مديونياتها الخارجية، وإعادة بناء دوري المحترفين بتعاقدات كبيرة جعلته السادس عالمياً من حيث القيمة السوقية.