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رونار يرحل عن تدريب المغرب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الفرنسي هيرفيه رونار رحيله عن تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد فصل «طويل وجميل» امتد لأكثر من ثلاثة أعوام، مؤكداً أنه اتخذ قراره قبل المشاركة المخيبة للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية، حيث خرج من الدور ثمن النهائي.

وقال رونار المرشح لتدريب المنتخب السعودي: «حان الوقت بالنسبة إلي لطيّ صفحة هذا الفصل الطويل والجميل من حياتي»، والذي بدأ على رأس الإدارة الفنية لأسود الأطلس مطلع عام 2016.

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