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فقرات نوعية للبرنامج الصيفي للشارقة للدفاع عن النفس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، على المكتسبات التوعوية والرياضية المتحققة خلال البرنامج الصيفي الذي ينظمه النادي تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، المقام تحت شعار «عطلتنا غير» ويستمر حتى الأول من شهر أغسطس المقبل وبمسمى «أبناؤكم أمانة»، والذي يشارك فيه 120 من كلا الجنسين، ووجه بتقديم أفضل المعلومات العلمية والعملية والثقافية والترويحية للمشاركين، فضلاً عن توفير فرص متكافئة للجميع للاستفادة من البرنامج وبما يترجم توجيهات مجلس الشارقة الرياضي لأن يكون البرنامج هادفاً من جميع الجوانب.

ويشهد البرنامج فعاليات شائقة للمشاركين، والتي تقام تحت إشراف مدربين ومحاضرين أكفاء، ومنها نبذة عن أهمية في الحياة العملية، وإبراز الدور الإيجابي للنادي تجاه المشاركة المجتمعية والتكامل مع المؤسسات المجتمعية الأخرى، وبما يسهم بتعزيز السعادة والإيجابية لدى المشاركين.

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وتفصيلاً ففي الجانب الرياضي استفاد المنتسبون للبرنامج الصيفي من وحدات تدريبية وتوعوية عن رياضات الدفاع عن النفس وأهميتها بتطوير الجانب البدني وتعزيز الثقة بالنفس ودورها بتعزيز نجاحات الرياضة الإماراتية، وتعزيز سجلاتها الحافلة بالإنجازات بميداليات ملونة مضافة.

وأثنى العويس على فقرات البرنامج التثقيفية، إضافة إلى ، ومنها في جانب إقامة ورشة عمل عن الغذاء الصحي وشرح أهمية وجبة الإفطار، من خلال محاضرات نظمت بالتعاون مع إدارة تعزيز الأسرة التابع لوزارة الصحة، وتنظيم ورشة عمل تحت عنوان «خمسة في اليوم» والذي سلط الضوء على عناصر الغذاء الأساسية، ونسب تناولها اليومية بشكل عام وآخر له صلة بممارسة الرياضة.

وتضمن البرنامج نشاط السباحة للبنين، وأقيم في مسبح صالة مركز الطفل في الرقة في الشارقة، تحت إشراف مدربين ومنقذين أكفاء إضافة إلى باقي الفعاليات المعتادة ومنها المرسم الحر.

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