شكرا لقرائتكم خبر عن «عُمان» بطلاً لشاطئية نيوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365” حقق منتخب عُمان لقب البطولة الشاطئية الدولية التي استضافتها شركة نيوم السعودية بعد فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية 5-4، وحل منتخب الإمارات ثالثاً، بعد فوزه بركلات الترجيح على المنتخب السعودي، وجاء فريق إنجلترا خامساً، والصين في المركز الأخير.

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