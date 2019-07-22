«دبي الرياضي» ينظم مؤتمراً ومعرضاً للذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» الأول من نوعه في المنطقة الذي يؤكد على الدور الريادي لدولة الإمارات بالمنطقة في تعزيز وتشجيع الذكاء الاصطناعي الرياضي، ويقام الحدث يومي 14 و15 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

ويقدم المؤتمر صورة متكاملة عن قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز كافة جوانب صناعة الرياضة العالمية، وسيكشف المعرض عن أحدث التقنيات الذكية الخاصة بهذا المجال، وأحدث التجارب العالمية الناجحة في استثمار الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع الرياضي، والتي أثبتت جدارتها في تحسين مستوى أداء الرياضيين من خلال تحليل أكبر قدر من البيانات لأداء اللاعبين والفرق، كما سيتم في المؤتمر والمعرض تقديم أفضل المؤسسات والشركات التي تقود السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي.

وأثبتت التجارب أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة يساهم في زيادة نسبة العائدات وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى تقييم أداء اللاعبين والفرق، ويساعد استخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسات الرياضية في اكتشاف المواهب، وذلك عبر جمع وتقييم البيانات الدقيقة عن حركة اللاعبين وأسباب الإصابات المحتملة والجوانب التكتيكية ومستوى سرعة اللاعب وغيرها من البيانات التي تساعد على التنبؤ بالموهبة في وقت مبكر وتمكن من تطويرها وصولاً إلى صناعة الأبطال الرياضيين، وهو الأمر الذي يساعد في تنمية الاستثمار في المجال الرياضي، وتعزيز مستوى الأداء.