«الشارقة الرياضي» يتطلع لتطوير «سلة» المراحل السنية في الإمارة الباسمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس الشارقة الرياضي، اجتماعاً مع وفد القنصلية الأمريكية في دبي مؤخراً، لمناقشة سبل توقيع مذكرة تفاهم لإقامة ورشة عمل وبرنامج تدريبي في كرة السلة، لمدربي ولاعبي المراحل السنية في أندية الإمارة الباسمة، وتطوير مهاراتهم خلال شهر ديسمبر القادم بالتعاون مع فريق فني من الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة (NBA).

حضر الاجتماع عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وخالد الناخي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وعماد عثمان، خبير كرة السلة بالمجلس، ومن القنصلية الأمريكية لورا هوجن، مساعد دبلوماسي عام، ومايا ندوفال معاون الدبلوماسي العام المساعد.

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وأكد عيسى هلال الحزامي، الأمين العام، حرص المجلس واهتمامه الكبير بمثل هذه البرامج التي تعنى بالصغار والأشبال والناشئين، لإعداد الرياضيين وقيادات المستقبل. وأضاف: «يجري التنسيق لاستضافة هذا البرنامج خلال الإجازة الرسمية فترة الشتاء المزمع تنظيمه في نادي البطائح. وفي هذا الإطار، حدد مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع القنصلية، الحاجة إلى برنامج شامل لدعم التطوير المهني لمدربي كرة السلة في الإمارة، من أجل مواصلة دعم برامج الشباب التي يسعى المجلس إلى تحسينها وتطويرها بشكل مستمر، من خلال مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات، حيث جاءت الفكرة بشكل خاص لتطوير برامج للاعبين واللاعبات الشباب من خلال الإمكانيات والموارد المتاحة بعد انتهاء الفصل الدراسي، وبدء العطلة الرسمية مع دراسة إمكانية تنفيذ البرنامج أكثر من مرة على مدار العام».

ويوفر هذا البرنامج منصة للاحتفاظ باللاعبين واللاعبات ذوي الدوافع الأكاديمية من حيث الشخصية والأخلاق، والرغبة في العمل والنجاح، بهدف تطوير مجتمع شامل يعنى برياضة كرة السلة، يضم مدربين وإداريين يتمتعون بالمصداقية والتفاني في خدمة المجتمع، كما يهدف البرنامج إلى توفير تعليمات مهنية وخبرات صحية لما يقارب 40 مدرباً في الإمارة من مختلف الأندية، حيث ستقوم القنصلية الأمريكية بالتعاون مع رابطة محترفي الدوري، من خلال حضور ثلاثة لاعبي كرة سلة محترفين ومدرب من الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة، بالإشراف على التدريب المهاري للمشاركين في البرنامج. وسيتم تقسيم التعليم المهني في التدريب الرياضي والطب الرياضي في المجالات التالية: الممارسة القائمة على الأدلة من خلال ورش العمل اليومية والألعاب والوقاية، وتعزيز الصحة والتدخلات العلاجية والنفسية الاجتماعية، والتنمية المهنية والمسؤولية، وتقييم الاحتياجات الخاصة والتطوير.

وأكد أن هذا البرنامج سيخدم اللاعبين والمدربين من كلا الجنسين في الأندية، ويبرز مهاراتهم وإمكانياتهم ويعزز قدراتهم ويحقق أهداف المجلس، من خلال تشجيع المواهب وتعزيز القدرات، بما يقود إلى رفد صفوف الأندية والمنتخبات الوطنية في كرة السلة، بما ينعكس على تقدم الرياضة في إمارة الشارقة.