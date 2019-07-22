شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد «الطائرة» يسمح للمقيمين بالمشاركة في مسابقاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة السماح لكافة المقيمين في الدولة، بالمشاركة في المسابقات المحلية بغض النظر عن فترة الإقامة، تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الهادف إلى توسيع قاعدة الممارسة، وضخ كفاءات جديدة لإثراء الفعاليات المختلفة. وقال الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في مقره بدبي، إنه سيتم الالتزام بالضوابط الأخرى المتعلقة بعدم القيد في اتحاد آخر كلاعب محترف بآخر موسمين، وكذلك عدم خضوع اللاعب لأي عقوبات من أي اتحاد. وأضاف الأمين العام: «ناقشنا مشاركة منتخب السيدات بخليجي الكويت في أكتوبر/تشرين الأول المقبل».
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد «الطائرة» يسمح للمقيمين بالمشاركة في مسابقاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.