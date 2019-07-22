اتحاد «الطائرة» يسمح للمقيمين بالمشاركة في مسابقاته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة السماح لكافة المقيمين في الدولة، بالمشاركة في المسابقات المحلية بغض النظر عن فترة الإقامة، تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الهادف إلى توسيع قاعدة الممارسة، وضخ كفاءات جديدة لإثراء الفعاليات المختلفة. وقال الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في مقره بدبي، إنه سيتم الالتزام بالضوابط الأخرى المتعلقة بعدم القيد في اتحاد آخر كلاعب محترف بآخر موسمين، وكذلك عدم خضوع اللاعب لأي عقوبات من أي اتحاد. وأضاف الأمين العام: «ناقشنا مشاركة منتخب السيدات بخليجي الكويت في أكتوبر/تشرين الأول المقبل».