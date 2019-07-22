سلطان بن شخبوط يتوج أبطال الأكاديمية الآسيوية للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل الاتحاد الآسيوي للشطرنج في مدينة العين، باليوم العالمي للشطرنج في التاريخ الذي تم اعتماده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» في العام 1966 وذلك تزامناً مع اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد الدولي للشطرنج في مدينة باريس الفرنسية يوم 20 يوليو 1924.

وشهد الاحتفال الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الآسيوي للشطرنج الذي ألقى خطاباً على هامش حفل ختام مهرجان أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج موجهاً حديثه إلى الأسرة الشطرنجية في قارة آسيا وعشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم في حضور هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، معبراً عن فرحته باليوم العالمي للشطرنج المعتمد دولياً، وذلك لما للّعبة من أهمية في الحياة اليومية للإنسانية ومضرباً للأمثال الحميدة المرتبطة بالفخامة وبالعقل والذكاء والتخطيط السليم.

كما أكد أن الشطرنج الآسيوي يواصل شراكاته للنمو المستدام لنشر وتطوير اللعبة عالمياً، معرباً عن فخره لما وصل إليه الشطرنج الآسيوي من مكانة مرموقة عالمياً وتسيّده للبطولات العالمية.

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وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بجهود أكاديمية الاتحاد الآسيوي لتطوير كافة عناصر اللعبة وأهدافه في تعليم النشء القيم والانضباط والعزيمة والرؤية السليمة والطريق الممنهج لبلوغ الأهداف واتباع مقولة العقل السليم في الجسم السليم، مهنئاً الأبطال الذين فازوا ومتمنياً لمن لم يحالفهم الحظ، التوفيق في المشاركات القادمة.

وقام بتتويج الفائزين ببطولتي أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج لفئتي الأشبال والناشئين، حيث استطاع الموهوب موفق القداح من الولايات المتحدة الأمريكية أن يفوز بالمركز الأول في بطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج للأشبال 2019 بعد فوزه على جميع منافسيه وحصوله على 6.5 نقطة من سبع جولات ضمن فعاليات مهرجان الأكاديمية والتي اختتمت في مدينة العين، وجاءت في المركز الثاني رولا الجندي من مصر برصيد 6 نقاط وخسارة وحيدة أمام القداح بينما فاز فيصل العيسى من الأردن بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي بطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للناشئين فاز هاشم العيسى من الأردن بالمركز الأول بكسر التعادل متساوياً بعدد النقاط مع الأمريكي يوسف الجافي من أصل مصري الذي جاء في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية برصيد 5.5 نقطة حيث تعادلا سوياً في مباراة القمة إلا أن هاشم خسر من الإماراتي خليفة الكعبي، بينما خسر يوسف من الإماراتي سالم الكعبي، واستطاع أحمد الكعبي من الإمارات الفوز بالمركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية.

كما حضر حفل ختام المهرجان وتتويج الفائزين رجل الأعمال البارز موفق القداح الذي توجه بالشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، مثمناً المبادرات الرائعة والجهود المتميزة للاتحاد الآسيوي وأكاديمية الاتحاد الآسيوي التي أحدثت طفرة هائلة في الشطرنج الآسيوي ونشر اللعبة في مختلف أرجاء القارة الصفراء.