نتيجة مباراة ليفربول واشبيلية Liverpool vs Sevilla ودياً .. الريدز يواصل الاستعداد للموسم الجديد

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، استعداداته المكثفة في الفترة الحالية، من أجل الدخول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في الموسم الكروي الجديد، حيث نجح الريدز في احتلال وصافة الدوري الإنجليزي في الموسم الكروي الماضي، كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل بعد الفوز على نظيره توتنهام في نهائي مثير للغاية.

وأعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن إقامة معسكر استعداداي في الفترة الحالية، من أجل الوقوف على الحالة الفنية والبدنية لكافة اللاعبين في الوقت الحالي، استعداداً للدخول في منافسات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ومن المرتقب أن يلتقى نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، وذلك في بطولة كأس السوبر الأوروبي في الموسم الكروي الحالي.

نتيجة مباراة ليفربول واشبيلية اليوم

والتقى نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، نظيره نادي اشبيلية الإسباني الأول لكرة القدم، بشكل ودي وذلك على ملعب الريدز معقل نادي ليفربول الإنجليزي، حيث يغيب عن المباراة اللاعب المصري محمد صلاح، واللاعب السنغالي ساديو ماني.

تمكن اللاعب نوليتو، لاعب نادي اشبيلية في تسجيل هدف التقدم لنادي اشبيلية الأول لكرة القدم، في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ونجح اللاعب ديفوك أوريجي، في تعديل النتيجة للريدز في الدقيقة 44 من زمن اللقاء.