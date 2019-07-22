جدول الدوري السعودي 2020 – مواجهات نارية في الجولة الأولى للكبار

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي، عن جدول مباريات الدور الأول من مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الكروي الجديد 2019-2020، والذي سوف يشارك فيه 16 نادي من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

حيث يخوض لاعبي الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي 30 جولة، وذلك بواقع ثماني مباريات في الجولة الواحدة، والتي سوف تقام على 11 ملعباً في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وسوف تقام مبارياة النصر والهلال والشباب والفيصلي والفيحاء، في المنطقة الوسطي، وذلك في أربع ملاعب هي استاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب جامعة الملك سعود، مدينة المجمعة الرياضية.

كما سوف تحتضن المنطقة الغربية مباريات أندية الأهلي والاتحاد والوحدة، عبر ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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وسوف تقام مباريات الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي في الموسم الكروي الجديد في 22 اغسطس المقبل الموافق 21 ذي الحجة 1440، وذلك بين النصر وضمك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، كما تقام في نفس اليوم مباراة فريقي الأهلي والعدالة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

جدول الدوري السعودي 2020

ويمكن معرفة مباريات الدوري السعودي في الموسم الكروي الجديد، من خلال الرابط التالي: من هنا، حيث إن المباريات يبدأ التحضير لها في الوقت الحالي من كافة الفرق المشاركة في البطولة والتي شهدت زيادة في العام الحالي.