الرئيس الجزائري المؤقت يمنح نجوم "الخضر" أعلى وسام وطني

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استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بقصر الشعب، نجوم المنتخب الجزائري لكرة القدم المتوج بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، حيث تم منح "الخضر" أعلى وسام وطني.

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية، أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قرر إسداء أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني لعناصر المنتخب الجزائري لكرة القدم، عقب تتويج "الخضر" بلقب كأس أمم افريقيا.

وقال بن صالح في كلمة ألقاها أمام أعضاء الفريق الوطني الذين استقبلهم بقصر الشعب: "إننا بهذه المناسبة، وإذ نتقاسم فيض المشاعر التي عمت ربوع الوطني، ونجدد لكم الشكر والامتنان لما قدمتموه طيلة الأسابيع الماضية من جهد مضن، نقدر العناء والمشاق التي تحملتموها بصبر واعتزاز، وهو ما يرفعكم بجدارة الى مقام التكريم والتشريف، حيث قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية".

وأضاف "يعد هذا التكريم استثنائيا بحق، إذ يهدف إلى مكافأة انجازاتكم المتميزة لكي يكون مصدر إلهام وقدوة حسنة للأجيال القادمة".

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وتابع "منذ أن بدأتم مشواركم الرياضي المظفر في منافسة قارية صعبة خلال الدورة الثانية والثلاثين لكأس أمم افريقيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، تعلقت بكم آمال الجزائريات والجزائريين في الوطن وفي الخارج. ومنذ أن باشرتم هذه المنافسة الرياضية القارية الهامة، توسم فيكم الشعب الجزائري التألق، ولأنكم من طينة هذا الشعب العظيم، حملتم في قلوبكم أمانة تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية".

وختم "إن تتويجكم المستحق بكأس أمم افريقيا حدث رياضي تاريخي في حياة الأمة، منه انبثقت أفراح الجزائريين الذين عاشوا بالعقل والوجدان معكم وأنتم تبدعون الملاحم في الملاعب وترفعون مع كل استحقاق في هذه الدورة سقف التحدي، تجاوبا مع الملايين من المناصرين، وتوقا إلى اسعاد الجماهير الفخورة بكم، بأدائكم القوي الراقي، حيث امتزجت في تناسق مبهج أناقة وابداع الإمكانيات الفردية مع صرامة ونجاعة قوة المجموعة".

وعاد المنتخب الجزائري لكرة القدم السبت الى بلاده حيث لقي لاعبوه ومدربه جمال بلماضي استقبال الأبطال غداة تتويجهم بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، راسمين على القميص نجمة ثانية بعد انتظار 29 عاما، ومانحين الجزائريين فرحة كبرى في خضم الاحتجاجات السياسية منذ أشهر.

